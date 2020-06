Nuova sede Beko in centro, Terzoni (M5S) «Opportunità per il nostro territorio»

«Ho appreso della prossima apertura della sede commerciale italiana della grande azienda degli elettrodomestici Beko in centro a Fabriano. Oltre ad esprimere soddisfazione auspico che il territorio possa cogliere questa opportunità per lavorare a stretto contatto con un operatore economico internazionale di questo livello». Così, in una nota, Patrizia Terzoni (M5S), vicepresidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera. Il riferimento è all'apertura della principale sede della rete commerciale dell'azienda turca in centro a Fabriano. «Questa parte delle Marche è stata per decenni il cuore pulsante della produzione di elettrodomestici a scala nazionale e internazionale- prosegue la Terzoni- poi è arrivata la crisi ma questo segnale ci dice che Fabriano è ancora al centro dell'attenzione grazie a contatti e relazioni che questa novità potrebbe servire a rilanciare».

«Ovviamente faccio i miei auguri di buon lavoro all'azienda e ai dipendenti che saranno impegnati nelle Marche. Da parte mia posso garantire la massima disponibilità per tutto quello che si potrà fare per sviluppare ulteriormente il nostro territorio nel futuro e creare sinergie con le amministrazioni» conclude la Terzoni