Avviso di selezione pubblica per la copertura del posto di “Responsabile Comunicazione ”

AnconAmbiente SpA, preposta all’esercizio di servizi di pubblica utilità per conto di alcune Amministrazioni Comunali, intende sondare il mercato del lavoro al fine di individuare una figura che può ricoprire il ruolo di “Responsabile della Comunicazione”. La sede di lavoro è Ancona ed il rapporto di lavoro sarà regolamentato dal CCNL Utilitalia dei Servizi Ambientali. TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: le istanze dovranno pervenire presso la sede della società AnconAmbiente SPA, sita in Ancona – Via del Commercio n.27 – CAP 60217 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 04/12/2019 attraverso una delle seguenti modalità, completa della documentazione indicata al punto successivo: o Consegna a mano presso l’Ufficio del Protocollo presso la Sede aziendale; o Consegna tramite servizio postale, con Raccomandata A/R o Tramite casella di posta certificata del mittente, indirizzata alla casella di posta certificata di AnconAmbiente SPA : segreteria@pec.anconambiente.it . L’avviso e la domanda per la partecipazione è pubblicata nel sito istituzionale dell’AnconAmbiente : http://www.anconambiente.it/informazioni-candidati/ oltre che nell’albo pretorio dei Comuni soci di Ancona, Sassoferrato, Serra de’ Conti, Cerreto d’Esi, Chiaravalle e Fabriano dal 18.11.2019 al 04.12.2019. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio del personale - tel. 071/2809855 – Referente Cinzia Pascucci, lì 15.11.2019 Il presidente: dott. Antonio Gitto.