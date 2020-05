AnconAmbiente, Fase 2: riaprono gli uffici al pubblico e i CentrAmbiente

ANCONA - Con il procedere della Fase 2, in maniera progressiva e in base alle normative vigenti nei comuni serviti dall’azienda (Ancona, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti) AnconAmbiente S.p.A. avvierà la riapertura degli uffici al pubblico e i CentrAmbiente.

Gli Uffici al Pubblico e i CentrAmbiente nella città di Ancona sia quello di via del Commercio che quello di Posatora riapriranno in data 18 maggio 2020. Per gli Uffici al Pubblico di via del Commercio sarà permesso entrare uno alla volta, in fila con un distanziamento minimo fra le persone di un metro e tutti gli utenti dovranno indossare mascherine. Gli orari di apertura previsti vanno dal lunedì a al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. I CentrAmbiente di via del Commercio e di Posatora saranno dal 18 maggio dotatiti di 3 operatori addetti all’accoglienza anziché 2 ed inoltre gli orari saranno allungati. Nello specifico il CentrAmbiente di Via del Commercio sarà aperto da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, quello di Via Sanzio Blasi (Posatora) sempre da lunedì al sabato dalle 14.00 alle 18.45.