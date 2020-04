Emergenza Covid-19, AnconAmbiente: «Attenti a salute e sicurezza dei nostri dipendenti»

ANCONA – AnconAmbiente attiva una polizza assicurativa sulla salute dei suoi dipendenti specifica per la pandemia di Codid-19 in corso al fine di tutelare tutti coloro che, anche in questo momento, stanno lavorando per la collettività in un servizio essenziale.

Questa misura si aggiunge alle altre iniziative intraprese da AnconAmbiente S.p.A. per difendere la salute e la sicurezza sul lavoro del proprio personale in questo periodo di emergenza sanitaria, come la riduzione al minimo delle presenze nelle sedi promuovendo il più possibile il lavoro agile, le sanificazioni dei locali e l’organizzazione dei turni di lavoro in maniera tale da mantenere la distanza corretta tra le maestranze. «Una polizza assicurativa in linea con le azioni messe in campo sulla sicurezza e salute sul lavoro – ha dichiarato Roberto Rubegni Amministratore Delegato di AnconAmbiente – in questi anni in generale ed in questo terribile periodo in particolare. I nostri operatori sono in prima linea quando il momento lo richiede ed anche in questi giorni, nonostante le difficoltà oggettive dettate dal recepimento delle norme anti diffusione del virus, stanno facendo con professionalità il loro lavoro. La polizza agisce in caso di ricovero da Covid-19 con tutta una serie di tutele. Una misura che abbiamo ritenuto necessaria rispetto ad una situazione di assoluta emergenza. Ci è sembrato doveroso assumerci la responsabilità di tutelare al meglio i nostri lavoratori in caso di bisogno. La polizza sottoscritta mostra tutta la propria efficacia nei casi di ricovero e post ricovero, quando più elevata è la necessità di un supporto».