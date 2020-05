AnconAmbiente, avviata la fase 2: servizi di raccolta tornano alla normalità

ANCONA - Avviata la fase 2 anche per AnconAmbiente S.p.A. la quale, gradatamente e in base alle normative vigenti, sta tornando alla normale operatività.

Servizi di Raccolta Rifiuti Urbani

Già da diversi giorni i servizi di raccolta sono tornati alla loro normalità e i cittadini sono invitati a seguire il calendario di raccolta in base alle loro zone.

Servizio di prenotazione di raccolta gratuita di ingombranti sfalci e potature

Dopo aver riattivato il servizio di ritiro sfalci e potature 20 giorni or sono è tornato, da una settimana, perfettamente operativo il servizio di prenotazione di ritiro gratuito degli ingombranti attraverso il numero gratuito da rete fissa 800.680.800 che risponde con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.45; per tutti coloro che vogliono telefonare attraverso un cellulare è possibile utilizzare il numero per la telefonia mobile + 39 071. 2809.809 (chiamata a pagamento secondo la tariffazione prevista dal proprio gestore mobile). Infine è possibile prenotare con un semplice sms il servizio di ritiro gratuito di ingombranti, sfalci e potature e big bag a domicilio. Il numero da digitare è il 340.9931825 e nell’oggetto del testo va semplicemente specificato la tipologia di ritiro (per esempio Ritiro Ingombranti).

Chiusura ufficio al pubblico e CentrAmbiente

Rimangono ancora chiusi fino al 18 maggio 2020 gli uffici al pubblico e i CentrAmbiente così come previsto dalle norme ad oggi vigenti. Per tutti coloro che hanno necessità di ritirare i sacchetti biodegradabili per l’organico è possibile reperirli all’interno dei supermercati convenzionati delle città. Per i big bag, invece, è possibile prenotare la consegna a domicilio utilizzando i numeri 800.680.800 da rete fissa, + 39 071. 2809.809 da rete mobile e il servizio sms al numero 340.9931825.