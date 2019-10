600 imprenditori a confronto con top manager internazionali, il seminario di Facciamo31

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

600 imprenditori a confronto con Top Manager Internazionali, #Seminario2019 Facciamo31 Seicento, gli imprenditori e i professionisti che, da tutto il Centro Italia, lo scorso venerdì dalle ore 15:00, si sono incontrati a Pesaro, per oltre 4 ore di Alta Formazione in occasione del #Seminario2019 Facciamo31. Un evento, nelle Marche che ha messo le aziende italiane a confronto con i manager nazionali ed internazionali di Coca-Cola, Jaguar Land Rover, Ferrero, Pirelli, Elica e non solo. Un pomeriggio dedicato a “I Clienti: Aumentarli, Trattenerli, Soddisfarli”, un tema affrontato da massimi esperti in materia ed approcciato in modo talvolta molto diverso: partendo dalla visione delle più grandi multinazionali al mondo fino ad arrivare alle teorie scientifiche e psicologiche delle neuroscienze, passando per le storie di successo di due eccellenze marchigiane che hanno saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale.

Il #Seminario2019, presentato e condotto dal giornalista Daniele Pallotta, ha ospitato sul palco dell’Hotel Baia Flaminia, nel seguente ordine: il Dr. Marco Pesaresi, Direttore Commerciale Coca-Cola HBC che ha spiegato come trarre vantaggio dall’ingresso del digitale nel meccanismo distributivo di ciascuna azienda; il Dr. Giusto Curti, Customer Director Ferrero, che ha proposto il tema della Triple Win, la strategia che conduce alla vittoria, allo stesso tempo, dell’azienda, del cliente e del distributore; l’ing. Claudio Zanardo, Ceo Italia di Pirelli, che ha presentato cosa è una “Pure Consumer Company”, a partire dal passaggio di Pirelli da B2B a B2C; il Dr. Jacopo Annese, fondatore di The Brain Observatory, che ha spiegato cosa avviene nella mente del cliente durante la relazione di vendita; l’intervista alla Dott.ssa Laura Ottaviani, A.D. Ottaviani S.p.A., che ha condiviso come i cambiamenti da lei apportati in azienda, abbiano contribuito a renderla un’eccellenza italiana; la Dott.ssa Elena Pattini, ph.D, psicologa e psicoterapeuta, collaboratrice del Prof. Giacomo Rizzolatti, scopritore dei “neuroni specchio”, che ha messo in luce quale sia il valore dell’empatia nella relazione di vendita; l’intervista a Francesco Casoli, presidente di Elica, che ha parlato di come conquistare e mantenere sul lungo periodo i propri clienti; il Dr. Gianmarco Cicuzza, CFO Jaguar Land Rover, concentrato sul tema del cliente come motore di risultati sostenibili per l’azienda; l’intervista al Dr. Emanuele Tonti, A.D. TM Service, che è riuscito a trasformare il tomaificio di famiglia nel luxury partner dei brand del fashion mondiali. Un networking enorme, accompagnato da molti commenti positivi legati all’esperienza in generale, definita da alcuni dei partecipanti come “un evento dall’utilità e dalla maestosità mai visto nel territorio”, un’esperienza “da rivivere al più presto” secondo altri. Date le richieste ricevute, Facciamo31 ha scelto di rendere disponibile a tutti coloro che la richiederanno l’opportunità di rivivere l’evento dello scorso venerdì mediante l’area riservata del sito, con la possibilità di sfogliare le slides ed accedere a contenuti esclusivi condivisi dagli speaker.