Selezione pubblica per un posto di “Responsabile dell’area illuminazione pubblica e supporto operativi centrali"

ANCONAMBIENTE SPA Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona – Tel. 071.2809888 -Fax 071.2809870 ESTRATTO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI “RESPONSABILE DELL’AREA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SUPPORTO OPERATIVI CENTRALI” Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla deliberazione del 16.10.2019, dà avviso che è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di una risorsa con contratto a tempo pieno e indeterminato con inquadramento nel livello Q (QUADRI) del CCNL Utilitalia dei Servizi Ambientali, in possesso alla data di scadenza dell’avviso dei seguenti requisiti professionali: • Laurea specialistica o magistrale in ingegneria civile, edile, ambiente e territorio, elettrica, elettronica, meccanica; • Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere; • Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri; • Possesso di abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro; • Specifica formazione professionale ed adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività per il ruolo di RUP (esperienza nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori e servizi). TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: le istanze dovranno pervenire presso la sede della società AnconAmbiente SPA, sita in Ancona – Via del Commercio n.27 – CAP 60217 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 11/11/2019 attraverso una delle seguenti modalità, completa della documentazione indicata al punto successivo: o Consegna a mano presso l’Ufficio del Protocollo presso la Sede aziendale; o Consegna tramite servizio postale, con Raccomandata A/R o Tramite casella di posta certificata del mittente, indirizzata alla casella di posta certificata di AnconAmbiente SPA : segreteria@pec.anconambiente.it . L’avviso e la domanda per la partecipazione è pubblicata nel sito istituzionale dell’AnconAmbiente : http://www.anconambiente.it/informazioni-candidati/ oltre che nell’albo pretorio dei Comuni soci di Ancona, Sassoferrato, Serra de’ Conti, Cerreto d’Esi, Chiaravalle e Fabriano dal 25.10.2019 al 11.11.2019. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio del personale - tel. 071/2809855 – Referente Cinzia Pascucci, lì 24.10.2019 Il presidente: dott. Antonio Gitto.