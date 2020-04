Pasquetta con il Cantagiro: l'evento su Facebook con musica, gag e divertimento

#iostoacasaconilcantagiro, questo il titolo dell’evento in programma su Facebook per questa sera, giorno di Pasquetta. Alle ore 21,30 Marco Zingaretti, conduttore e presentatore delle selezioni di Miss Italia e di tante importanti iniziative, sarà al timone di un format abbinato allo storico concorso nazionale de “Il Cantagiro”. Da alcuni anni il concorso è stato riportato nella nostra regione con notevoli successi sia per l’apprezzamento da parte del pubblico presente nelle varie serate di selezioni nelle piazze sia per i cantanti che hanno visto crescere il loro bagaglio musicale e hanno potuto incidere i propri brani nella compilation nazionale de “Il Cantagiro”.

«In questo periodo dove siamo giustamente obbligati a restare in casa e a rimanere distanti, la tecnologia ci sta aiutando molto a sentirci vicini - spiega Zingaretti -. I social sono molto frequentati e dopo aver ideato delle dirette su Instagram con cari amici e amiche del mondo dello spettacolo, che sono state seguite da tanti followers, ho avuto l’idea di creare questo evento per far trascorrere ore di spensieratezza e per regalare una serata di musica al pubblico in un momento drammatico dove tantissimi settori, compresi quelli del cinema, teatro e spettacoli, sono completamenti fermi e anche per tenere in allenamento e mantenere attivo il mio team. Cosicché, rappresentando per la Regione Marche il concorso del Cantagiro, ho proposto la mia idea al patron Enzo De Carlo che ha subito sposato l’iniziativa: ne ho poi parlato a tutti i ragazzi della mia squadra che, contentissimi dell’idea, hanno subito aderito con immenso piacere». Sarà un appuntamento di musica e non solo. «La situazione che avevo in mente era quella di essere tutti partecipi: infatti saremo tutti in collegamento e spesso tutti inquadrati - spiega Zingaretti -. A turnazione i cantanti si esibiranno dal vivo, chi con base, chi accompagnato con strumentazione. Per l’occasione ho pensato di invitare una mia carissima amica amata dal pubblico, Lucia Fraboni, chiedendole di partecipare con uno dei suoi personaggi. Vista l’amicizia e la grande stima reciproca, non ha esitato ad accettare e per l’occasione sarà presente con la professoressa Viridiana Pigliapoco: non oso immaginare quello che potrebbe accadere fra lei e l’intero cast dei cantanti visto che mi ha già anticipato che non mancheranno le sue improvvise interrogazioni. Alla regia ho invitato a gestire il tutto Giuseppe Filloramo».

Questi gli altri ospiti che si esibiranno: Corrado Mancini, Federico Fabbretti, Nicole Vestuto, Massimo Bussoli, Matteo Ilari, Sofia Monceri, Laura Pisciotto, Michele Mazzaferro, Noemi Romiti, Francesco Simoncini, Chiara Sartini, Silvia Chiavelli, Emanuele Saltari, Carla Mantoni, Gemma Fava, Isabel Pasqualini, Marta Federici e Carolina Galassi. «Per assistere all’evento - aggiunge Zingaretti - basterà collegarsi al profilo Facebook di ogni artista: al mio, a quello di Aldagisa Palpacelli (Lucia Fraboni) e di Giuseppe Filloramo e a quello di ogni cantante partecipante. Saremo presenti anche sulle pagine Facebook di alcune emittenti come Radio Arancia, Radio Incredibile e Radio Ananas». Infine, il consueto invito: rimanete in casa perché rispettando tutti le regole insieme ce la faremo e pian piano ripartiremo per ritrovare la quotidianità che abbiamo perso».

