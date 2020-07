Nuova rotta estiva per la Sardegna: Volotea inaugura il collegamento Ancona-Olbia

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha inaugurato oggi la sua nuova rotta esclusiva da Ancona alla volta di Olbia. Con l’avvio del nuovo collegamento, salgono a 4 le rotte operate da Volotea ad Ancona, da cui è possibile decollare anche verso Palermo, Catania e Cagliari. Il nuovo volo in partenza da Ancona rientra in un progetto ampio che vede la compagnia impegnata nel consolidare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali, 15 delle quali in esclusiva, in Italia, Francia, Spagna e Grecia. In questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere.

«Siamo molto felici di poter inaugurare la nuova rotta in partenza da Ancona alla volta di Olbia. Grazie al nuovo collegamento, sarà possibile raggiungere ancora più comodamente la Sardegna per concedersi una vacanza all’insegna di sole, mare cristallino e spiagge bianchissime - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Scendiamo in pista ad Ancona con un poker di destinazioni che siamo certi conquisteranno un numero sempre crescente di passeggeri. Allo stesso tempo, ci auguriamo di poter rafforzare il flusso turistico di passeggeri in partenza da Sicilia e Sardegna, desiderosi di visitare le Marche per un soggiorno alla scoperta della Costa Adriatica e delle sue bellezze naturalistiche».

«Grande soddisfazione per l’attivazione di questa nuova rotta da Ancona – ha commentato l’amministratore delegato di Aerdorica, ingegner Carmine Bassetti –. Grazie all’ottimo rapporto di fiducia con il management di Aerdorica la compagnia ha deciso di investire ancora sul nostro aeroporto». Volotea ha recentemente incrementato le sue misure igieniche e i protocolli di sicurezza per garantire un’esperienza di volo confortevole e sicura e tutelare la salute di passeggeri e dipendenti. Ad Ancona, l’offerta Volotea prevede collegamenti verso 4 destinazioni, tutte domestiche: Olbia (novità 2020), Cagliari, Catania e Palermo. I voli da e per Ancona sono disponibili e prenotabili sul sito www.volotea.com o nelle agenzie di viaggio.