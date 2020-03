La vita ai tempi del Coronavirus: «Sono appena nata e ho conosciuto mia nonna in videochiamata»

Ciao io sono stella,sono nata il 18 gennaio 2020, ancora non conosco mia nonna perché sta in una RSA,ma ho potuta vederla in una videochiamata. Io non so cosa succede là fuori, so solamente che io sto a casa, esco solamente al balcone di casa e sento i miei genitori che sono preoccupati per me e per mio fratello. Per fortuna ci sono io a renderli felici perché rido sempre.

Laura

