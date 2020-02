Anconetana al programma di Bonolis, Cinzia vince 30mila euro: «Adesso giro il mondo»

«Mi piaceva la trasmissione e così sono andata per divertirmi, mi ero proposta a marzo scorso, poi a giugno i casting e alla fine mi hanno chiamato per registrare la puntata a novembre. Una delle mie passioni è viaggiare, per cui una parte del denaro la userò per quello: sicuramente la Giordania e poi un giro in Sud America».

E’ questo il sogno nel cassetto di Cinzia Magnaterra, 35enne di Castelfidardo e dipendente di un'agenzia di vigilanza privata, che ha partecipato al programma televisivo Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis e in onda tutti i pomeriggi su canale 5. Proprio ieri Cinzia ha vinto 30mila euro arrivando al gioco finale in cui si deve rispondere esattamente alle 21 domande del conduttore, a cui si deve dare la risposta sbagliata per poter proseguire nel proprio percorso. Il tutto sotto la pressione di un countdown in cui il montepremi di partenza cala inesorabilmente al passare dei secondi. Dunque più si risponde bene, anzi sbagliato, e in fretta, più si arriva alla fine, vincendo più soldi possibile. Cinzia è partita 75mila euro e durante il percorso è inciampata diverse volte, ma alla fine ha avuto la lucidità di “congelare” il conto alla rovescia a 30mila euro, così da rispondere con calma a tutte le domande arrivando fino alla fine.

Cinzia è arrivata in finale dopo aver risposto esattamente alla prima domanda sul tema “fitness”, poi ha pescato la pergamena con montepremi 75mila euro, il più alto, così da guadagnare la partecipazione alla finale. Poi è stato il turno di altri concorrenti, che però sono caduti sulle domande o hanno risposto bene ma poi non hanno pescato una pergamena dal montepremi superiore a quello azzeccato dall’anconetana. E così Cinzia è rimasta sul trono della finale e ha sfidato il gioco, portando a casa il bottino. La puntata di Avanti un Altro di ieri è terminata con l’esultanza di Cinzia, felicissima per la vittoria, festeggiata poi ieri sera in un ristorante in compagnia dei suoi più cari amici. «Ieri è stata una bella giornata perché mi sono arrivate un sacco di telefonate e ho potuto trascorrere una serata con una 20ina di amici a cui ovviamente ho offerto la cena».

