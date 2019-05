Malattie e vacanze, 7 italiani su 10 temono gli insetti dei Paesi più esotici

Con l’arrivo della bella stagione gli italiani iniziano a pensare alle ferie estive e fantasticare con amici e partner sulle mete da scegliere. Sempre più persone scelgono Paesi lontani ed esotici, spesso mossi dallo spirito d’avventura che spinge ad esplorare nuovi mondi e culture, luoghi che mescolano storia e natura incontaminata. E se molto spesso il viaggiatore italiano è pronto ad affrontare i disturbi più comuni e tipici delle vacanze d’oltremare – gastroenteriti e intossicazioni alimentari in primis – non lo è altrettanto quando si parla della minaccia di insetti.

Secondo un’indagine condotta da Doxa per Rentokil, leader mondiale in servizi di disinfestazione e derattizzazione, 7 italiani su 10 sono preoccupati di ‘incontri ravvicinati’ con insetti durante le vacanze: il 32% degli intervistati ha dichiarato un livello di preoccupazione molto alto, un dato che si somma al 38% che si dice abbastanza preoccupato. Un dato che forse non sorprende è che le donne sono maggiormente sensibili e ansiose su questo aspetto (72%), ma ciò che stupisce è che anche gli uomini non sono affatto immuni dall’angoscia ‘da insetto’: il 67% infatti teme di imbattersi in insetti dalla specie sconosciuta.