Dalle Dolomiti al Conero in 4 ore, ecco il nuovo Frecciargento per l'estate

Dalle Dolomiti al monte Conero in quattro ore. Impossibile? No, con il nuovo Frecciargento istituito da Trenitalia per l’estate. Sarà attivo solo nel weekend ma permetterà a chi vive al Nord di raggiungere la costa adriatica in tempi ultra rapidi e, viceversa, ai marchigiani di regalarsi un fine settimana in montagna con molta più libertà.

I due nuovi convogli, già inseriti in orario e prenotabili, esordiranno il 9 giugno nella tratta Bolzano-Ancona e la corsa sarà garantita unicamente nelle giornate di sabato e domenica. Il Frecciargento 8339 partirà alle 7,45 dal centro altoatesino per approdare nel capoluogo dorico alle 12,45. Il Frecciargento 8338, invece, partirà da Ancona alle 16 con arrivo previsto a Bolzano alle 20,40. Sono previste fermate intermedie alle stazioni di Trento, Rovereto, Verona, Bologna, Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro e Senigallia.

Ma intanto per domani, venerdì 17 maggio, si preannuncia una giornata da bollino nero per i pendolari che dovranno fare i conti con lo sciopero generale dei trasporti proclamato dal sindacato Usb che riguarderà, in particolare, la circolazione ferroviaria per 8 ore, dalle 9 alle 17: è forte il rischio di ritardi e soppressione di corse. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori di treni, traghetti, trasporto merci e, per 4 ore, mezzi pubblici di alcune città come Roma, Milano e Torino. Anche i dipendenti di Trenitalia, Italo Ntv e Trenord aderiranno allo sciopero, durante il quale comunque alcune corse saranno garantite nelle tratte a lunga percorrenza. A forte rischio sono soprattutto i treni regionali.