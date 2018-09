Una coppia di anconetani a Temptation Island Vip, chi sono Andrea e Alessandra

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tra i concorrenti di 'Temptation Island Vip', versione "celeb" del reality delle tentazioni, al via ieri sera in prima serata di Canale 5 e condotto da Simona ventura, con la produzione della Fascino Pgt di Maria De Filippi. Poco o nulla si sa della relazione tra Andrea ed Alessandra, che stanno insieme da 3 anni, ma dopo la prima puntata abbiamo scoperto qualcosa di più.

La prima puntata

Soprattutto dopo il primo falò delle ragazze, quando Alessandra ha ricevuto dei video su Andrea, ripreso mentre si confidava con le single del suo villaggio parlando del problema principale della loro coppia: la gelosia di lei. «Lei è tanto tanto gelosa anche se non le ho mai dato modo di esserlo - ha detto il portiere - Lei è insicura di carattere, però mi piacerebbe avere una donna più sicura di sé, questa estate ho fatto due serate e quando volevo fare la terza mi ha detto che mi ero giocato i miei bonus. Mi critica sempre sto fatto che ho 25 anni e non ho mai pensato ad una convivenza, ma io mi sento un ragazzo». Parole che hanno ferito la modella anconetana la quale, al falò, con voce rotta, ha replicato rivolgendosi alla padrona di casa Simona Ventura. «Io sono insicura, però crescendo e stando qua spero di trovare le sicurezze in me. A volte non mi sento alla sua altezza e allora divento insicura però lui lo sa e non melo ha ma mai detto che a lui non piace questa insicurezza».

Chi è Andrea Zenga

Andrea Zenga è il figlio del famoso Walter, ex portiere dell’Inter e della Nazionale e ora ct del Catanzaro. Figlio della conduttrice Roberta Termali, che da Walter Zenga ha avuto anche Nicolò, è nato a Milano nel 1993. Ma è anconetano perché è cresciuto ad Osimo dove vive tutt’ora Andrea Zenga, 25 anni, figlio del noto portiere e della conduttrice televisiva Roberta Termali. Alessandra, 22 anni, vive con i genitori. Dal papà ha ripreso l’aspetto fisico e la grandissima passione per il pallone. Non solo ha intrapreso una carriera nel calcio, ma gioca anche nello stesso ruolo del padre. È giovane, ma pieno di potenzialità. Ha giocato in squadre di serie D come il Passatempese, Sambenedettese, Trento, Deruta, Osimana e Montoro, ma intorno a lui si stanno raccogliendo sempre più proposte interessanti.

Chi è Alessandra Sgolastra

Classe 1997, Alessandra Sgolastra è nata a Recanati (Macerata). Poche notizie si hanno sul suo conto: appassionata di moda, si è diplomata all'istituto tecnico industriale ed ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza. Lei ad oggi vive in casa con i genitori.

Partecipazione ad altri reality show

Alessandra: nessuna

Andrea: nessuna