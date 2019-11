Una navetta per il teatro, accordo con Conerobus per una mobilità sostenibile

Punti in omaggio sulla Marche Teatro Card e sperimentazione di un sevizio navetta per consentire agli spettatori di raggiungere direttamente le Muse e tornare comodamente a casa non appena calato il sipario. Sono le iniziative messe a punto da Conerobus /Atma, in collaborazione con Marche Teatro, per favorire gli spostamenti con il trasporto pubblico.

Guadagnare punti extra da accumulare sulla propria Marche Teatro Card è semplicissimo. Gli abbonati Conerobus /Atma che si presenteranno alle biglietterie di Muse e Sperimentale per acquistare un biglietto di un qualsiasi spettacolo riceveranno due punti in omaggio, se in possesso di un abbonamento mensile, tre nel caso di tessera di durata annuale. Una promozione particolarmente vantaggiosa per lo spettatore, che potrà arrivare più velocemente alla soglia di punti necessaria ad ottenere uno sconto sull’ingresso a teatro. Domenica 1°dicembre, inoltre, Conerobus /Atma allestirà un bus navetta di andata e ritorno, con partenza da Falconara, per accompagnare alle Muse il pubblico di The Full Monty, il musical ispirato a un grande cult del cinema, in scena alle ore 16.30. «Si tratta di una sperimentazione – commenta il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – per incentivare l’uso del mezzo pubblico. Una delle tante iniziative messe a punto dalla nostra azienda per offrire prestazioni sempre più efficienti e in linea con le esigenze di mobilità dell’utenza». L’attivazione di questo servizio è prezioso per tendere verso una mobilità sempre più sostenibile –dichiara il direttore generale di Marche Teatro Velia papa -. Crediamo nella necessità di puntare ad un “Teatro sempre più verde” e ringraziamo Conerobus per la collaborazione nell’attivazione di una navetta “pilota”».

La navetta che condurrà gli spettatori all’appuntamento con The Full Monty è disponibile su prenotazione, da effettuarsi entro le 20 del giorno precedente allo spettacolo telefonando al numero 800.21.88.20. Gli spettatori dovranno comunicare nome e cognome e fermata di salita. Costo del biglietto di andata e ritorno: 3,60 euro, con pagamento a bordo direttamente all’autista. Il bus, con base di partenza alle 15.30 dalla stazione di Falconara, farà tappa a Collemarino (ore 15.40), Torrette stazione (ore 15.46), stazione di Ancona (ore 15.54) e Parcheggio degli Archi (ore 15.58), prima di raggiungere alle 16.02 il Massimo dorico. Ripartirà alle 20 da piazza Kennedy, seguendo lo stesso percorso. Per garantire il buon funzionamento del servizio, si richiede di raggiungere la fermata con cinque minuti di anticipo.