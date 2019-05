SuperEnalotto, ad Ancona vinti 25mila euro con un 5: sfiorato il jackpot record

Colpo da 25mila euro a Falconara Marittima nell’ultima estrazione del SuperEnalotto: solo sfiorato il Jackpot record, ma si festeggia comunque con un 5. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al Tabacchi di via Puglie 8. La combinazione esatta adesso vale 154,2 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e terzo nella storia del gioco.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.