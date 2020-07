SENIGALLIA - Il Summer Jamboree scalda i motori per un'edizione 2021 da favola che rappresenterà un’occasione davvero speciale per gli appassionati di tutto il mondo che, dopo la notizia del forzato stop per il 2020, aspettano con trepidazione la programmazione del prossimo grande evento. La XXI edizione del Summer Jamboree, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più partecipato al mondo (organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona), si svolgerà a Senigallia dal 30 luglio all’8 agosto 2021.

Già attese migliaia di persone provenienti da tutta Europa e molte altre località mondiali. Prima del Summer Jamboree #21 ci sarà la I edizione Svizzera del Festival Summer Jamboree on The Lake (anch’essa posticipata a causa della situazione sanitaria generatasi con il Covid-19) dal 3 al 6 giugno 2021 che sarà preceduta dal prestigioso evento espositivo ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL (mostra co-prodotta dal Summer Jamboree con il Comune di Senigallia Città della Fotografia per il ventennale del Festival) in programma dal 21 maggio al 6 giugno 2021. Eventi, accomunati dallo stesso brand ma in scenari, nazioni, contesti e periodi differenti che potranno lavorare in una efficace sinergia ampliando così le potenzialità di promozione internazionale. Per quanto riguarda il Summer Jamboree, l’Amministrazione Comunale è al lavoro assieme agli organizzatori per mettere a punto una nuova convenzione che garantisca la programmazione del Festival per il 2021 nel periodo individuato, insieme all’opzione di rinnovo predisposta per i successivi 4 anni. L’Amministrazione che si insedierà nel prossimo autunno avrà inoltre la possibilità di integrare il calendario degli eventi con altri due giorni di iniziative coerentemente con i propri programmi. Il Summer Jamboree che rappresenta il più grande evento estivo non solo di Senigallia, ma dell’intera regione Marche, uno degli eventi più attesi dell’estate italiana si prepara per una edizione in grande stile: la XXI o la numero 20 + 1 che, è certo, sarà “una grande festa di abbracci, balli, sorrisi e rinascita per tutti”.