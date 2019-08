Summer Jamboree, 400mila le presenze: Senigallia faro mondiale del rock'n'roll

Una meravigliosa festa di 12 giorni, fatta di grande musica, Rock’n’Roll, danze swing, allegria, leggerezza, emozioni, divertimento, sorprese. È stato un Summer Jamboree strabiliante quello che si è appena concluso, domenica 11 agosto, dopo aver trasformato la città di Senigallia nel faro mondiale del rock'n'roll per il 20esimo anno consecutivo. Il primo dato numerico della XX edizione del Summer Jamboree è in percentuale ed è 100. Il 100% di felicità raggiunta e condivisa dalle persone che hanno partecipato al Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50. In ogni angolo della suggestiva città, nelle vie brulicanti di gioia, in ogni piazza, in ogni scorcio, il sorriso in volto è stato l’outfit più gettonato.

Si confermano molto importanti i numeri registrati del Summer Jamboree 20th Anniversary che attestano la capacità di attrarre ed accogliere in sicurezza una media 30/35mila presenze giornaliere in città per un dato più che consolidato di 400.000 presenze in 12 giorni di evento. Tantissimi i sold out registrati a partire dal Burlesque Show che ha visto il Teatro La Fenice in notturna come un ideale scenario anni Venti e Trenta, dove una incredibile raffinata big band, Alex Mendham & His Orchestra feat. The Dunlop Sisters UK, ha saputo ricreare l’atmosfera di una scintillante Hollywood, coronando il sensuale e ironico Burlesque della più ricercata e prestigiosa performer britannica,Miss Betsy Rose UK.

Stracolme tutte le serate dei dopo festival alla Rotonda a mare, i Record Hop pomeridiani in spiaggia, e tutte le classi ballo sia quelle gratuite alla Rocca Roveresca e in Piazza Garibaldi che le classi del Summer Jamboree Dance Camp con 21 ballerini campioni del mondo, andate addirittura sold out per 5 giornate su 8 in calendario. La festa Hawaiian style è stata travolgente e memorabile. Il Summer Jamboree ha infatti portato in Italia, unica data nazionale del tour europeo, i magnifici leggendariLos Lobos USA. Una lunge notte in spiaggia per oltre 5.000 persone in cui hanno suonato I Belli di Waikiki ITA/USA (original combo), The Jolly Rockers feat. Greg & Max Paiella ITA, tanti dj e special guest Ringo dj da Virgin Radio.

Ogni giornata del Summer Jamboree XX è stata pensata per essere rappresentativa del Festival. Per questo, è stata un’edizione intensa e ricca per varietà di generi proposti (dal rockabilly, al doo wop, all’hapa haole), per età e provenienze degli artisti che hanno risposto alla chiamata del ventennale, ma soprattutto perprogrammazione. Ciò, unito all’apertura di Piazza Garibaldi ha consentito in questi ultimi anni di distribuire sempre meglio nello spazio e nel tempo (lungo i 12 giorni di evento) la grande affluenza di pubblico registrata ad ogni edizione.

Tra le perle di questa edizione ha riscosso grande attenzione e commenti entusiastici la mostra immersiva realizzata per il ventennale, “Rock and Roll is a State of the Soul”, inaugurata a giugno da Peter Ford, figlio della star di Hollywood Glenn e allestita tra Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera ed aperta fino al 29 settembre. Fan da tutto il mondo sono accorsi a Senigallia con la voglia di festeggiare i 20 anni della “hottest rockin’ holiday on Earth”. Tra le presenze arrivate dall’estero ci sono anche quelle della stampa internazionaleche ogni anno racconta entusiasticamente l’evento, rilanciandolo in tutto il mondo. Per il ventennale sono arrivati anche dalla Cina! L’Agenzia Media CGTN (China Global Television Network) di Pechino è infatti volata a Senigallia per raccontare il Summer Jamboree 2019 alle decine di milioni di persone che seguono i suoi canali tv di notizie h24 e agli oltre 80 milioni di follower solo sul loro profilo fb.

Un racconto multimediale del Festival che ha visto anche nei social del Summer Jamboree un boom di contatti. I video dedicati alla XX edizione dell’evento realizzati dagli allievi della Scuola di Cinema di Bologna “Rosencrantz & Guildenstern”, coordinati dal regista Sergio Canneto hanno superato 1.200.000 visualizzazioni. Fotografie, stories, post, anche quest’anno il Festival è stato seguito e raccontato molto attraverso i canali on-line. I post dedicati Summer Jamboree 2019 hanno infatti registrato una copertura di oltre 2 milioni di contatti.