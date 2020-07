Tu clicchi, lo shopper ti porta la spesa: “Everli” disponibile anche ad Ancona

Everli, il marketplace della spesa online (precedentemente Supermercato24), arriva in tante nuove città, tra cui Ancona. A partire da oggi, infatti, anche gli anconetani potranno fare la spesa online, da PC o tramite app, senza doversi spostare dalle proprie abitazioni e risparmiando tempo e fatica. Everli è la piattaforma per la spesa online che consente di scegliere il proprio supermercato di fiducia tra quelli nelle vicinanze, approfittando di promozioni e scegliendo i propri prodotti preferiti. L’ordine effettuato online viene preso in carico dal personal shopper: un vero e proprio consulente della spesa, che si reca al supermercato prescelto per effettuare la spesa e interagisce con il cliente per proporre le sostituzioni di eventuali prodotti mancanti nel punto vendita.

Come funziona il servizio

collegandosi al sito Everli.com basterà registrarsi per accedere al servizio e – una volta inserito l’indirizzo di consegna – selezionare il proprio supermercato preferito per iniziare a riempire il proprio carrello virtuale. L’ordine verrà poi inoltrato ad un Personal Shopper che si occuperà di effettuare personalmente la spesa nel supermercato indicato e consegnarla all’indirizzo e all’orario concordato al momento dell’ordine.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle ore 9.00 alle ore 23:00 e ha un costo fisso di consegna di 4,90 euro. È possibile scegliere tra diversi metodi di pagamento: online con carta di credito, ApplePay o GooglePay al momento dell’ordine, oppure in contanti al momento della consegna. Inoltre, per garantire la salute e la sicurezza dei propri collaboratori e dei clienti, gli shopper di Everli sono dotati di kit con mascherine e guanti e la piattaforma ha recentemente integrato la modalità di consegna “contactless”, che consente allo shopper di lasciare la spesa sull’uscio della porta, evitando così interazioni dirette con il cliente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come diventare shopper

Per entrare a far parte della squadra di shopper è possibile inviare la propria candidatura compilando il form sulla pagina dedicata della piattaforma. Il processo di selezione viene temporaneamente gestito interamente da remoto, attraverso video di formazione e conseguenti test online a risposta multipla.