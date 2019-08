La sintesi del Made in Italy bacia il mare di Ancona: varata la Silver Moon

Ha baciato il mare per la prima volta alle 12,04. La prima acqua che ha assaggiato è stata quella di Ancona ma nel giro di un anno, tempi tecnici per completare l’allestimento, la “Silver Moon” solcherà quelli di tutto il mondo. Il gioiello targato Fincantieri per la compagina di navigazione “Silversea” è stata varata questa mattina con una cerimonia all’insegna della tradizione. Il primo passo è stata la “coin ceremony” avvenuta al ponte 10 dove la madrina Roberta Bonisiol, dipendente del gruppo cantieristico, ha saldato una moneta benaugurante nelle lamiere della nuova nave. Dopo di lei hanno fatto lo stesso lo chairman della Silversea, Manfredi Lefebvre d’Ovidio e il direttore del cantiere Giovanni Stecconi. Poi è stata la volta della benedizione impartita da don Dino Cecconi e il rito della bottiglia: nessuna sorpresa negativa, il vetro si è infranto sulle lamiere della prua (il caso contrario avrebbe rappresentato, secondo la tradizione marinara, un segno di cattivo presagio).

Il varo è avvenuto alla presenza delle autorità civili e militari. Erano presenti il Prefetto Antonio d’Acunto, il presidente del consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, l’assessore comunale al porto Ida Simonella, il presidente dell’Autorità di sistema portuale Rodolfo Giampieri, il presidente della Camera di commercio delle Marche Gino Sabatini e le alte cariche delle forze dell’ordine.

“Silver Moon” è la nave gemella dell’ammiraglia “Silver Muse”, che ha preso il mare nel 2017, e di “Silver Dawn”, la cui consegna è prevista per il 2021. E’ lunga 212 metri, una volta ocmpletati gli allestimenti stazzerà 40.700 tonnellate e ospiterà a bordo 596 persone. «Mare piatto e vento in poppa!» ha augurato Giovanni Stecconi. "Silver Moon” non conoscerà vie di mezzo: le cabine a bordo saranno tutte suite confermando la natura ultra-lusso della nave. “Silver Moon” è la nona unità della flotta Silversea e tra le sue particolarità ci sarà la tecnologia “Green Star 3 Design” per la prevenzione dell’inquinamento.