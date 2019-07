Restyling della segnaletica stradale, partono i lavori: la mappa dei cantieri

Lavori già affidati e la prossima settimana partirà la sistemazione della segnaletica orizzontale in diverse vie della città.

Gli interventi, ha spiegato l’assessore comunale alle manutenzioni e viabilità Stefano Foresi, riguarderanno via Torresi, via della Montagnola, via della Marina, via Tavernelle e via Filonzi per un intervento complessivo di circa 16.000 euro.