Bentornato Ottusangolo: l'anconetano Sergio Volpini al Grande Fratello Vip

Vent’anni dopo, rieccolo nella Casa. Sergio Volpini da Ancona, per tutti Ottusangolo (mai nomignolo fu più fortunato: glielo attribuì all’epoca la Gialappa’s Band per le sue simpatiche gaffe culturali) è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, edizione condotta quest’anno da Alfonso Signorini in compagnia del cantante Pupo e Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi. Nel 2000 Volpini partecipò alla prima, storica edizione del Gf. Due decadi dopo, ha accettato di farsi rinchiudere nella coloratissima Casa popolata di Vip e belle donne, nel ruolo di “highlander” perché, insieme a Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano e Patrick Ray Pugliese, è tra i concorrenti ripescati delle passate edizioni del fortunatissimo reality. Ma attenzione: non tutti e quattro resteranno nella Casa. Presto verrà indetto un televoto in cui sarà il pubblico a scegliere i due che potranno proseguire il soggiorno sotto i riflettori.

Il surfista anconetano, che compirà 45 anni a giugno, amante del mare del Passetto e di Portonovo, è entrato ieri sera nella Casa e in un simpatico siparietto con Salvo (ex pizzaiolo siciliano, oggi imprenditore nel campo della ristorazione) si è giustificato con Signorini per il suo aspetto estetico: «Sono invecchiato» ha ammesso, sorridendo sotto il pronunciato pizzetto. Per l’ex gieffino, che vent’anni fa era un free-lance nel campo pubblicitario e oggi vende vestiti e mobili, la nuova avventura televisiva è cominciata in modo singolare: insieme a Salvo è stato spedito “in incognito”, con tute da rapinatori della Casa di Carta e maschera di Signorini sul volto, per “rubare” cibo del buffet agli altri concorrenti “freezzati” dal Grande Fratello, ma poi i due sono stati confinati a sorpresa nel Privée, un luogo di privazione nel senso letterale del termine, un vecchio laboratorio di hacker clandestini. Qualcosa di simile al vecchio “tugurio”, per intenderci. Qui il Gf Vip si è divertito a sottoporre Ottusangolo e il suo compagno di viaggio a quiz astrusi per mettere alla prova la loro intelligenza, dopo averli illusi che avrebbero trascorso un periodo in una lussuosa suite. Poi sono stati raggiunti da Patrick, Pasquale e da Fabio Testi, subito eliminato da una nomination tutta al femminile.

Il reality, in onda ogni mercoledì sera su Canale 5, tornerà già domani sera per una puntata speciale che vedrà l’ingresso anche della scrittrice Barbara Alberti, oltre ad Andrea Montovoli, Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez, Aristide Malnati, Elisa De Panicis e Carlotta Maggiorana, la 28enne di Montegiorgio eletta Miss Italia nel 2018: il pubblico, intanto, dovrà decidere con il televoto se far entrare o meno Serena Enardu, l’ex fidanzata di Pago (i due si erano lasciati durante l’ultima edizione di Temptation Island). Il cantante è uno dei concorrenti del GF Vip insieme al giornalista Michele Cucuzza, al figlio d’arte Paolo Ciavarro, alla presentatrice Adriana Volpe, alla show girl Antonella Elia, alla influencer Clizia Incorvaia, all’attrice Licia Nunez, all’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” Paola Di Benedetto, alla produttrice Rita Rusic e al modello Andrea Denver. Il resto del cast entrerà domani sera.