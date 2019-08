La scuola è vicina, il 36% dei presidi è pronto al debutto: parte il summit formativo

Su un totale di 218 dirigenti scolastici nelle Marche, ben 80 sono di nuova nomina dopo l’ultimo concorso indetto dal Miur. Oltre il 36% di presidi all’esordio in un ruolo di grande responsabilità e con sempre maggiori incombenze. Per dare un benvenuto ai nuovi dirigenti scolastici ma anche per accompagnare con l’esperienza di chi già lavora, Irase e Uil Scuola Marche hanno pensato di organizzare un incontro dal titolo “Dirigente scolastico, istruzioni per l’uso”. L’incontro formativo si terrà domani, giovedì 22 agosto, dalle 10 all’hotel Miramare di Civitanova Marche. Si alterneranno sul tavolo dei relatori, moderati dalla segretaria regionale della Uil Scuola, Claudia Mazzucchelli, il presidente dell’Irase di Ancona, Elio Carfagna, Piero Petrucci (formatore del Miur e dirigente del Liceo Tasso di Roma), Rosa Cirillo (dipartimento dirigenti scolastici della Uil Scuola) e la segretaria nazionale della Uil Scuola, Noemi Ranieri.