Bambini, teatro, musica e tradizione: il cuore della Cerretano è per i ragazzi disabili

Con lo spettacolo teatrale “In your shoes” andato in scena al cinema teatro Astra, i ragazzi della scuola primaria Cerretano, hanno incassato applausi sia per la performance che per la composizione di abiti e scenografie, realizzati con l’aiuto dei genitori. Non una semplice “recita”, piuttosto un progetto di beneficenza visto che le offerte ricavate sono state devolute a due associazioni di Castelfidardo che si occupano di formare e integrare nel territorio ragazzi con disabilità: “L’oasi dei pavoni” e il “Centro arcobaleno”.

"In your shoes", " Nelle tue scarpe" rappresenta la capacità di fare propri gli stati d'animo altrui e il dono migliore che la persona può fare a sé stessa. Nella stessa serata è stato brevemente illustrato il progetto che vede coinvolte alcune ditte costruttrici di fisarmoniche di Castelfidardo (Baffetti, Beltuna, Bugari, Fismen, Pasco Italia, Pigini, Scandalli), le quali con la donazione di nove strumenti, permetteranno da questo mese l'avvio di un importante progetto dal titolo “Parole e note di fisarmonica al Cerretano", in collaborazione con la Scuola Civica Paolo Soprani diretta dal maestro Emiliano Giaccaglia. Idea nata e realizzata dall’accordatore fidardense Andrea Carini.