Scout in festa per le vie della città: c'è il “World Thinking Day” per parlare di inclusione

I gruppi scout “Agesci” Ancona 1, Ancona 2, Ancona 5, Ancona 8 e “Cngei” Ancona 1 e Ancona 2 festeggiano insieme il World Thinking Day e hanno scelto di estendere questa giornata di festa agli abitanti dei quartieri Piano e Archi.

La festa avrà inizio alle 10 presso l’oratorio dei Salesiani e si svilupperà in maniera itinerante animando luoghi sparsi tra piazza Ugo bassi e gli Archi (piazzetta della Coop, Corso Carlo Alberto, Via Giordano Bruno, via Marconi, piazza del Crocifisso etc). Il termine è fissato per le 13. Il Thinking Day è festeggiato dagli scout e dalle guide (corrispettivo femminile) di tutto il mondo, in ricordo della nascita di Baden Powell, fondatore dello scautismo. Ogni anno l’Organizzazione Mondiale delle Guide propone un tema per la giornata, su cui riflettere e giocare, secondo il metodo scout. Il triennio 2018-2020 è dedicato alla cittadinanza attiva e in particolare quest’anno il fil rouge è rappresentato dai concetti di inclusione, diversità ed equità.