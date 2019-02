Marco Zingaretti a Sanremo, per lui la conduzione della “Fashion Week” e un reportage sul Festival

Anche quest'anno c'è un anconetano speciale al Festival di Sanremo: il condutore e presentatore televisivo Marco Zingaretti che di recente ha lanciato il suo nuovo programma "Raccontami", in onda tutti i martedì dalle 21,15 su canale 11 di Tvrs. E la prossima puntata sarà infatti dedicata ad uno speciale Sanremo 2019.

Presto sui canali delle Marche un reportage da Sanremo

«Sto effettuando il servizio televisivo che andrà in onda all'interno del talk show che sto conducendo: “Raccontami. Speciale Sanremo 2019. L'appuntamento è per martedì 12 febbraio alle ore 21,10 sempre sul canale 11 di tvrs». E così il mattatore della tv marchigiana ha avuto il piacere di intervistare, oltre agli artisti made in Marche quali La Rua (foto in basso) subito dopo essere stati premiati, anche big quali Il Volo, Irama, Cristina D'Avena, Daniele Silvestri e tanti altri ospiti e protagonisti dj questo 69esimo festival. Un reportage di immagini, interviste e commenti su questo 69° Festival della canzone italiana con repliche giovedì 14 febbraio ore 23,30 e lunedì 18 alle ore 13.

La conduzione della sfilata di moda

Zingaretti, anche quest'anno ha condotto il défilé moda “Fashion Week Sanremo”, evento di moda all'interno della settimana sanremese a cui partecipano stilisti dall'Italia e dal mondo. «Ogni serata ed ogni evento è emozionante prima di salire sul palco e ripeto che esordire con “Buonasera Sanremo” lo è ancora di più - racconta Zingaretti - Si vivono giornate frenetiche, ricche di magia in un contesto meraviglioso».

