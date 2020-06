Un quintale di pasta locale per il centro Papa Giovanni, offre il Rotary Ancona

Solidarietà del Rotary Club Ancona 25-35 al Centro Papa Giovanni XXIII Onlus di Ancona. Grazie al contributo di uno dei soci, Leonardo Carassai, titolare del Pastificio Artigianale Leonardo Carassai, il Club ha donato cento chili di pasta al centro che rappresenta una vera eccellenza locale da anni impegnata nella difesa del rispetto, della dignità, del diritto alla felicità, all’autonomia e all’integrazione di ogni persona con disabilità.

Durante la pandemia, il Rotary Club Ancona 25-35 ha realizzato diversi progetti per supportare la comunità locale. Dalla donazione di mascherine alla Croce Rossa, alla Croce Gialla e alla Polizia Penitenziaria di Ancona, all’acquisto di ventilatori per l’Ospedale INRCA. Dal progetto di spesa solidale, che ha consentito di distribuire più di 500 chili di generi alimentari alle famiglie bisognose della città, al contest di cucina per raccogliere fondi a favore del progetto di solidarietà alimentare del Comune di Ancona.