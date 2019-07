La città vista dai giovani: i nuovi giardini pubblici secondo gli studenti della Poliarte

Sabato 6 luglio, dalle ore 18, presso l’ auditorium di Santa Teleucania di Morro d’Alba serata dedicata al design con la partecipazione di Poliarte Accademia di Belle Arti e Design di Ancona. Saranno presenti gli studenti del II Interior - Green, Enviromental and Landscape Design, il loro docente Alessandro Morbidelli, e il direttore dell'Istituto Giordano Pierlorenzi che presenterà la sua pubblicazione "Artigenesi - Le radici del design italiano: psicologia dell’uomo creativo".

Alla presentazione del volume edito da Aracne Editore se ne affiancherà un'altra: i giovani studenti di Poliarte sono stati chiamati, infatti, a interpretare e offrire un’idea di progetto riguardo un’area verde di Morro d’alba, i giardini pubblici compresi tra via Don Antonio Giacani e via Santa Maria del Fiore, adiacenti alle scuole materne. Un’ interpretazione che si colloca nel progetto idea Comune di Poliarte, promosso dal Direttore del Dipartimento di Interior Design, Enviromental e Green Design, Alessandro Morbidelli, che auspica un contatto diretto tra la scuola intesa come bacino di idee e di professionalità e le istituzioni comunali.