Ricciola e ombrina d’argento: team cuochi Marche 2° ai Campionati della cucina italiana

Il team cuochi Marche ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati della cucina italiana 2020, categoria senior. La gara si è svolta a Rimini, nell’ambito di “Beer&Food Attraction”: appuntamento che offre la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande e food. La squadra marchigiana ha stupito la giuria e sbaragliato la concorrenza con piatti legati alla tradizione, rivisitati all’insegna dell’innovazione.

Si è partiti con una “Ricciola fra Adriatico e Sibillini” (ricciola con la sua salsa di brodetto, scampo, crackers di lenticchie e mousse di carpione), per proseguire con una “Ombrina e calamaro tra ricchezza e povertà” (ombrina, cannellone al vapore, scorzonera e salsa al rosmarino, calamaro arrostito, salsa di acciughe, topinambur e fagioli), per chiudere con “The passion chocolate” (mousse al cioccolato orelys, ganache flessibile all’arancia e passion fruit, cremoso al guanaja con sorbetto al the matcha e zenzero). Il team ha bissato il risultato dello scorso anno, quando conseguì la medaglia d’argento e un premio della critica gastronomica. I Campionati della cucina italiana costituiscono la più importante e completa competizione nazionale per tutte le categorie culinarie. Con il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il riconoscimento della Worldchefs, l’evento è organizzato dalla Federazione italiana cuochi. Oltre 1.500 cuochi, provenienti dall'Italia e dall’estero, sono saliti sul palco dei concorsi - singoli e squadre - per la cucina fredda, calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica, in quattro giorni di gare. La squadra delle Marche era composta da Massimiliano Mandozzi (team manager), Gianmarco Di Girolami, Daniel Orso, Alessandro Campetella, Alberto Grilli, Giacomo Santini, Stefano Berardinelli, Mattia Orianda.