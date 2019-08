Riaperto il sentiero della Grotta Azzurra, revocata l'ordinanza

E' stata revocata in data odierna l'ordinanza emanata all'inizio dell'anno in corso che vietava in via precauzionale l'accesso alla Grotta Azzurra attraverso il sentiero pedonale che si snoda dai giardini della via Panoramica. Le indagini diagnostiche strutturali condotte sulle opere in calcestruzzo armato hanno dato esito favorevole al ripristino del transito dei fruitori di questo tratto di costa..