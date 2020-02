Il reportage dal Kenya per AnconaToday e le città del gruppo Citynews

Il nostro giornalista Stefano Pagliarini ha trascorso un mese in Kenya per scrivere un reportage approfondito sulla storia del North Kinandop Catholic Hospital, sui medici che da tutta Italia partono per fare volontariato con visite specialistiche e operazioni chirurgiche, dei volontari carpentieri, fabbri, falegnami, le donne che aiutano nelle mille attività di quella che lo stesso Pagliarini ha chiamato una comune autosufficente e sociale. Qui ci sono tutti gli articoli pubblicati su Today.it e sulle varie città del gruppo editoriale Citynews: reportage, interviste e gallery di foto.