Il presidente Ceriscioli risponde ai medici specializzandi: «Un premio anche per loro»

«È stata scritta una lettera alla dirigente Di Furia e all'Università per avere gli elenchi perché daremo un contributo a tutti coloro che hanno lavorato nell'emergenza Covid-19 e nel "tutti" comprendiamo anche gli specializzandi del primo e del secondo anno. È stata fatta un'azione ricognitiva ed anche per loro ci sarà il giusto contributo».

Alla fine, dopo aver quasi perso ogni speranza, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli a margine della videoconferenza stampa sui protocolli per la ripartenza delle attività economiche dopo il lockdown imposto dall'emergenza Coronavirus, ha risposto all'appello dei medici specializzandi delle Marche. Dunque anche a loro verrà riconosciuto una premio economica come agli altri operatori sanitari (fondo complessivo da 20 milioni di euro).