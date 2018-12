Il Presepe va al Salesi: «Abbiamo portato la Madonnina a fare l’ecografia»

A Natale mancano ormai pochi giorni e al Salesi è arrivata nientemeno che Maria, accompagnata da Giuseppe e da alcuni soldati romani. Il Gruppo del Presepe vivente di Pietralacroce ha visitato i reparti dell’ospedale pediatrico distribuendo ai bambini dei piccoli angioletti di gesso fatti artigianalmente come simbolo di protezione. «Ai bambini si illuminavano gli occhi e noi, scherzando, dicevamo loro che siccome al Natale mancano pochi giorni abbiamo accompagnato la Madonnina a fare l’ecografia» ha spiegato l’ideatore del Presepe di Pietralacroce, Michele Menghini.

A catturare l’attenzione dei piccoli erano specialmente le spade dei soldati romani e molte mamme hanno postato per delle foto ricordo. «E’ un’iniziativa che portiamo avanti tutti gli anni- ha spiegato ancora Menghini- avevamo contribuito all’acquisto di un respiratore polmonare per il reparto di oncologia pediatrica ma lì oggi non siamo potuti entrare perché non eravamo attrezzati e perché stavano passando le visite, quindi siamo rimasti nell’atrio. Gli altri reparti li abbiamo visitati tutti. Il nostro intento è solo strappare un sorriso ai bambini e loro ogni anno sono felicissimi. A noi basta quello». Dopo il giro dei reparti il gruppo ha partecipato alla Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo Angelo Spina. Il Presepe vivente di Pietralacroce quest'anno sarà visitabile il 26 e 30 dicembre e l'1 e il 6 gennaio dalle 17 alle 19,30. Disponibile un bus navetta con partenza da PIazza Cavour.