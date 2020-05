Cambio al vertice della polizia locale, il nuovo comandante ha già un encomio regionale

Daniele Buscarini è il nuovo Comandante della Polizia locale di Osimo. 34 anni a giugno con oltre 10 anni di esperienza lavorativa alle spalle nella Polizia Locale. La sua carriera è iniziata da Agente presso il Corpo dell’Unione della Bassa Romagna sotto la guida della dottoressa Elena Fiore, affermatasi a livello nazionale in tema di polizia commerciale. Successivamente si è trasferito a Recanati dove ha iniziato il percorso universitario conseguendo prima una laurea triennale presso la facoltà di Giurisprudenza di Macerata in Scienze dei servizi giuridici nel corso di laurea in Oeratore giudiziario criminologico.

Continuati gli studi ha conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza sempre presso l’Università degli Studi di Macerata con una tesi in tossicologia forense sugli accertamenti in tema di guida in stato di ebbrezza. Nella sua attività lavorativa ha conseguito un encomio a livello regionale per aver svolto un’indagine che ha permesso alla Polizia di locale di Recanati di revocare il reddito di cittadinanza ad un soggetto non avente i requisiti. Altro encomio è stato attribuito dalla Giunta Comunale di Recanati per aver rintracciato un soggetto extracomunitario ed aver provveduto all’immediata espulsione dal territorio italiano resosi responsabile di molestie su minori ed irregolare sul territorio italiano dal 2004. E’ risultato vincitore anche del concorso pubblico da Vice-Comandante a Treia. Buscarini rileva il comandante uscente Graziano Galassi, quest'ultimo ha lasciato l'incarico dopo 40 anni di servizio nella polizia locale osimana.