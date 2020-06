Pista ciclabile degli Archi, già problemi per i filobus. Il Comune: «E’ solo provvisoria»

La pista ciclabile che attraversa gli Archi è provvisoria, ma ha già causato diversi disagi alla circolazione specialmente dei filobus. A portare il caso in consiglio comunale è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Angelo Eliantonio, che dopo aver chiesto lumi sui costi e la manutenzione della corsia ha sottoposto alla giunta casi di stop forzati dei mezzi Conerobus: «Il restringimento della carreggiata all’altezza di Porta Pia ha già causato dal primo giorno degli scarrucolamenti dei filobus, perché la nuova traiettoria è decentrata rispetto alla linea aerea di contatto. Ha detto Eliantonio- Il conducente deve scendere e aggiustare il mezzo, considerando l’alta frequenza di traffico si rischiano code esponenziali».

Ci sono poi le condizioni della pista: «Quel nastro di vernice rossa è già scolorito» e a fare il punto è stato l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi: «La pista è costata 27mila euro, ma è temporanea per assicurare una viabilità sicura nel periodo dell’emergenza Covid- ha spiegato Foresi- resterà finché non sarà realizzata la corsia definitiva sul lato dei portici, che è prevista nel piano periferie». Sui disagi: «La stessa Conerobus ha fatto prove di transito con mezzi da 12 e 18 metri e non sono risultati problemi in tal senso».

