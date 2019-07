Doccia fredda in piena estate: la piscina resta chiusa: «Documenti inadeguati»

Doccia fredda in piena estate. La piscina di Corinaldo, che doveva aprire i battenti lo scorso 13 giugno (data posticipata al 21 giugno), non aprirà affatto. "Problemi burocratici", annuncia la gestione sulla pagina Facebook dell’impianto di via del Pozzaccio: “Ci scusiamo ma dobbiamo comunicare l'impossibilità di aprire la Piscina come precedentemente comunicato per problemi burocratici sopraggiunti, (inadeguatezza dei documenti fornitici dalla società proprietaria), vi terremo informati di eventuali sviluppi e intanto buon estate”.

Un utente ha chiesto attraverso un commento se esiste ancora la possibilità di un’apertura nel mese di luglio e la risposta è stata tranciante. “No”. L’impianto, per chi vive in zona, è sempre stato un punto di riferimento per la stagione estiva.