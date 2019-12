Patrimonio Culturale Immateriale Unesco, la candidatura dell'Arte della Carta Filigranata

FABRIANO – Assemblea pubblica, sito internet dedicato e Focal Point. Sono queste alcune azioni che la Pia Università dei Cartai, con il sostegno di Fondazione Carifac, Comune di Fabriano e la Fondazione Fedrigoni Fabriano e con la consulenza nel settore della società Bia, ha messo in piedi per irrobustire la presentazione della candidatura dell’Arte della Carta Filigranata di Fabriano all’iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale Unesco.

Sono tutte azioni che rafforzano il senso di comunità che propone, che avanza la candidatura all’Unesco, tutta insieme. Infatti, durante l’assemblea del 10 dicembre, ore 18:30, nella Sala consiliare del Palazzo del Podestà, largo spazio sarà a disposizione di tutti coloro che vogliono rendersi parte attiva al progetto. La giornata si concluderà con un brindisi benaugurante. Partecipare all’assemblea non sarà l’unica via. Almeno altre due, sono a disposizione della cittadinanza, una “virtuale” e un’altra “reale”. La prima è il sito internet www.piauniversitadeicartai.it, nel quale è prevista una specifica sezione, community, dove poter interagire fattivamente e inviare testimonianze, foto, ricordi e tutto ciò che possa essere utile a comporre il dossier della candidatura.

La terza azione è il Focal Point che sarà aperto in piazza del Comune, nei locali occupati per anni dall’Urp del comune di Fabriano. A gestirlo, la Pro Loco. Nel corso dell’assemblea saranno rese note tutte le modalità circa il funzionale di questo punto di incontro a disposizione della comunità di Fabriano. Si troverà il materiale informativo, si potranno portare foto storiche e ricordi legati alla Carta Filigranata. Naturalmente, sarà anche uno spazio a disposizione delle associazioni cittadine per organizzare azioni tese al rafforzamento del dossier per la candidatura che sarà presentato a Roma entro fine marzo 2020 per chiedere che l’Arte della Carta Filigranata di Fabriano venga iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale Unesco.