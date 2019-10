Tendenze a portata di impresa, i parrucchieri a Londra tornano con molte novità

Un’edizione piena di novità con le ultime tendenze moda in fatto di capelli e grande attenzione alle linee geometriche e ai colori. Sono state 50 le aziende marchigiane in visita al Salon International di Londra, una rassegna punto di riferimento per le tendenze moda.

Gli imprenditori sono tornati con grande entusiasmo dopo la tre giorni londinese che, come di consueto, detta le linee guida per la moda e le tendenze dell’anno successivo e che in questa edizione oltre a rivolgere la propria attenzione al futuro, alla tecnologia e al digitale, si apre a concetti come il movimento e l’asimmetria nei tagli. Luca Casagrande, responsabile della categoria acconciatori di Confartigianato esprime con grande soddisfazione quanto esperienze come questa siano fondamentali per la formazione .

“Poter permettere alle nostre imprese di riportare nei propri saloni queste contaminazioni internazionali e queste esperienze professionali, testimonia quanta voglia ci sia delle nostre attività di formarsi, crescere ed offrire esperienze ai propri clienti che non si limitino agli stereotipi del taglio visto in copertina ma che possano davvero permettere loro di essere i primi protagonisti”.