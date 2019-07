Parco zoo di Falconara, ad agosto visite guidate con giochi e momenti di approndimento

Visite guidate, giochi, ma anche speciali lezioni per scoprire il meraviglioso mondo degli animali ed imparare a proteggerlo. Sono le principali iniziative che animeranno il Parco Zoo Falconara nel mese di agosto: in calendario un fitto cartellone di eventi, pensato per offrire a grandi e bambini giornate diverse da trascorrere in famiglia.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dalle visite guidate, in programma dal 5 al 24 agosto, escluse le domeniche e il giorno di Ferragosto, che riguarderanno anche il “backstage”. Un’opportunità per i visitatori di approfondire, sotto la sapiente guida dello staff didattico – scientifico, la conoscenza delle specie ospiti del giardino zoologico e del funzionamento dei reparti, grazie ad una breve tappa “dietro le quinte”. Per l’istruttivo e divertente tour, della durata di un’ora, il parco ha previsto due appuntamenti giornalieri, alle 10.15 e alle 16.15, ai quali sarà possibile partecipare su prenotazione e pagando, a partire dai 3 anni, un supplemento di 5 euro sul prezzo del biglietto di ingresso. Divertimento. E’ la parola d’ordine utilizzata per informare e sensibilizzare il pubblico sulla tutela delle specie animali e sulla conservazione dell’ambiente.

Ed ecco che, dal 11 al 24 agosto, i visitatori potranno cimentarsi in un simpatico quiz itinerante sul tema delle foreste. I concorrenti dovranno rispondere a sette domande impresse su altrettanti pannelli posizionati in giro per il parco. Per ogni quesito si avranno a disposizione tre soluzioni, ciascuna corrispondente a diverse lettere. I partecipanti dovranno fotografare le lettere corrispondenti alle risposte ritenute corrette, che, messe insieme, permetteranno di comporre il nome di una campagna di sensibilizzazione promossa dal giardino zoologico. Terminato il quiz, i giocatori potranno presentarsi, a partire dalle 14, all’Angolo Casa Natura, un’area dedicata a tutta la famiglia, per controllare la soluzione. Chi avrà risposto esattamente a tutte le domande riceverà come premio una simpatica sorpresa.

Sempre nell’Angolo Casa Natura, a partire dalle 14, i più piccoli potranno divertirsi con il truccabimbi e trovare risposta alle tante curiosità sugli animali attraverso l’osservazione di numerosi reperti. Un agosto ricco di iniziative per il Parco Zoo Falconara, che ha anche deciso di raddoppiare gli appuntamenti quotidiani con la scienza: per tutto il mese saranno due, infatti, le speciali lezioni giornaliere di approfondimento.