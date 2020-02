Oltre 15mila mattoncini Lego per celebrare il Papu, l'opera capolavoro è di uno jesino

Chi di noi non ha ascoltato almeno una volta "Baila come el Papu", il tormentone del 2017 creato dagli Autogoal insieme a Dj Matrix per celebrare il balletto del Papu Gomez. Ora, a distanza di tre anni, un giovane jesino ha voluto di nuovo omaggiare il forte centrocampista argentino, bandiera e capitano dell'Atalanta dei miracoli di mister Gasperini.

Giacomo Gobbi, 20 anni, ha quindi realizzato un gigantesco mosaico (190x140) utilizzando circa 15mila mattoncini Lego, verniciati ad uno ad uno e sistemati in modo da ricreare l'esultanza del numero 10 di Buenos Aires. Un lavoro gargantuesco, realizzato in ben 5 mesi, che oggi è stato ricondiviso dalla celebre pagina Facebook "Chiamarsi Bomber". Sono stati proprio loro quindi a rivolgersi direttamente al giocatore atalantino, chiedendo di ringraziare il giovane jesino per lo splendido lavoro. Non saremo certamente stupiti se nelle prossime ore Gomez riconvididerà questa fantastica opera sui suoi profili social, seguiti da oltre due milioni di persone.