Paolorossi e Cerruti, aperitivo di stile nel salotto del bon vivre

Prendete una villa da sogno. Aggiungeteci eleganza e un po’ di mondanità. La nuova idea del vulcanico sarto Luca Paolorossi parte da qui, aprendo le porte di Villa Gentiloni per Aperitivo di Stile, «un salotto di amanti del bello, per chiacchiere tra gentiluomini e gentildonne» spiega lui. Per la “puntata pilota”, come lui stesso ha definito quella di sabato 26 gennaio, non si poteva non partire con un evento eccezionale come la presentazione dei tessuti Cerimonia Uomo 2019 del Lanificio Fratelli Cerruti, la storica maison biellese che ha di recente avviato una partnership con la Sartoria Paolorossi, che sarà esclusivista nelle Marche dei tessuti. Molte coppie ne hanno approfittato per dare un’occhiata in giro e, magari con l’idea nozze già in testa o già in programma, hanno preso spunti e consigli dal Sarto padrone di casa. «Non conoscevo le Marche, una regione nascosta ma bellissima – dice Piero Antonini, responsabile bespoke e made to measure di Cerruti – e con tante eccellenze. Paolorossi è una di queste che va avanti da quattro generazioni. Cosa significa stile oggi? Lasciare un segno ma senza essere chiassosi».

Tra tessuti e gioielli, cachemire e un aperitivo rigorosamente Made in Marche proposto dallo chef Marco Braconi, la villa recentemente restaurata da Paolorossi, un tempo di proprietà del nonno dell’ex premier Paolo Gentiloni, è il palcoscenico ideale per qualsiasi tipo di evento che abbia come comune denominatore l’eleganza. In attesa della bella stagione, per poter utilizzare anche il giardino, Paolorossi annuncia «appuntamenti esclusivi, su invito, ma non troppo spesso perché altrimenti rischia di inflazionarsi troppo. Un salotto del bon vivre che accoglierà periodicamente esperti della moda, dell’artigianato di pregio, del costume, del giornalismo, delle arti e del design. Sono sinceramente orgoglioso anche della partnership stabilita con il Lanificio Fratelli Cerruti e per essere il primo esponente dell’alta sartoria delle Marche a proporre ai clienti i tessuti raffinati della loro maison. Con Aperitivo di Stile proseguo nel mio progetto di valorizzazione del territorio, dell’arte e della cultura delle Marche, confortato dal successo già ottenuto con gli eventi organizzati nella splendida Villa Gentiloni e sull’onda del recentissimo servizio del Times che ha citato le Marche come "il segreto meglio custodito d’Italia"».