Un successo le pillole del video del Rotary per i più giovani

Pillole che non vanno ingerite ma viste, ascoltate e 'digerite' psicologicamente. Sono i mini video promossi dal Rotary Club Osimo e realizzati dal dottor Francesco Salierno, psicologo, psicoterapeuta esperto in disturbi emotivi, finalizzati a supportare i più giovani nei delicati momenti della quarentena. Accanto a quanto già realizzato in questi giorni per gli enti di assistenza, gli istituti scolastici, gli ospedali e le fasce più fragili della popolazione, il club osimano torna a sostenere la comunità con un'altra iniziativa meritoria, questa volta indirizzata ai ragazzi e le ragazze, confermandosi così un insostituibile punto di forza solidale nel territorio. Il progetto si propone di offrire indicazioni di supporto psicologico ai giovani studenti per aiutarli ad affrontare nel modo migliore il difficile momento di diffusione del Coronavirus, e consiste nella messa in rete di video a puntate della durata di circa tre minuti, che contengono piccoli consigli per affrontare i temi emotivi

più critici di questi giorni. Indicazioni e supporto psicologico, quindi, un binomio che risulta molto utile per i giovani utenti che seguono con partecipazione l'iniziativa.

«Sono diversi i contributi scientifici che riportano un incremento dei problemi relazionali e dei ricoveri a causa delle azioni correttive innescate dall'esasperazione e indici del disagio attuale. Autorevoli studi lo preannunciano come un'ulteriore prossima emergenza con ripercussioni che rischiano di protrarsi per lunghi periodi di tempo. Riteniamo che, in questa situazione, i nostri ragazzi vadano tutelati e supportati in quanto particolarmente vulnerabili alle attuali condizioni di vita in isolamento» spiega lo stesso dottor Salierno cui fa eco il presidente del Rotary osimano GianLorenzo Pangrazi: «L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ha piegato lo spirito solidale e di servizio del Rotary Club Osimo sempre più presente nel territorio nel dare sostegno a chi è più fragile (i più giovani, i più anziani o chi si trova in momentanea difficoltà economica) ed a chi si trova ora più che mai in prima linea».

Le “pillole” sono pubblicate circa due volte a settimana sul canale YouTube del Rotary Club di Osimo e sui canali social, Facebook (Rotary Osimo, e Dott Salierno Francesco) e Instagram (#rotaryosimo, dott.francescosalierno) del Club stesso e del dottor Salierno. Sono inoltre disponibili sul sito istituzionale www.rotaryosimo. org<http://www.rotaryosimo.org. «Ci auguriamo che la divulgazione di questa iniziativa possa rappresentare un contributo al benessere dei nostri ragazzi stimolando in loro la più profonda consapevolezza della situazione» chiude Salierno.