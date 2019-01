L'oroscopo di Paolo Fox 2019 segno per segno

Paolo Fox, l'astrologo più noto della tv, ha elencato segno per segno l’andamento dei prossimi mesi del nuovo anno che porterà qualche difficoltà da superare ma anche soddisfazioni e obiettivi da raggiungere. E come ci racconta TODAY.IT ha fatto nel corso della trasmissione di Rai Due "I Fatti vostri" insieme ai grafici di amore, lavoro e fortuna. E si badi bene: Fox ricorda sempre che queste previsioni non vanno considerate come delle sentenze, bensì come indicazioni da verificare continuamente e che inevitabilmente subiscono le influenze delle specificità caratteriali di ognuno di noi. Fatto sta che ogni anno è fatto di 12 mesi per cui ogni componente dello Zodiaco avrà un regalo. In generale sarà un bilancio positivo per Sagittari, Leone e i Pesci. Saturno in opposizione per i Cancro. Dunque quale sarà l'oroscopo per ognuno di noi?

Ariete

Siete più forti del 2018. Maggio e giugno sono i migliori per per le relazioni sentimentali. L’estate passata è stata compromettente, ma da aprile avrete grandi conferme. Nel lavoro potreste essere soggetti a un part time. E’ un anno pieno pieno di variabili ma tutto sommato fortunato grazie a Giove.

Clicca su continua per leggere l'oroscopo di Paolo Fox 2019