"Notte Bianca Kids", presi d'assalto gli stand ed i giochi per i bambini

Dalle 18 alle 24 di venerdì piazza Mazzini e l’isola pedonale di via Bixio hanno accolto i bambini con laboratori, giochi e animazione. Registra un nuovo successo La Notte Bianca Kids, la serata interamente dedicata ai bambini che ieri dalle 18 alle 24 ha animato l’isola pedonale di via Bixio e piazza Mazzini con laboratori, mercatini, spettacoli, giochi e attrazioni.

Apprezzatissimi gli stand dei laboratori dedicati alle attività manuali, come quello per decorare le magliette, per realizzare tovagliette plastificate personalizzate, per trasformare i sassi in opere d’arte, lavorare il fimo, la terracotta e il peltro, realizzare frisbee da spiaggia e carta marmorizzata. Frequentati sin dall’apertura anche gli angoli della musica, del ballo e dell’inglese, così come il gazebo dedicato all’arte, novità dell’edizione 2019: con ‘Giochiamo con l’Arte’ i bimbi hanno potuto conoscere, attraverso riproduzioni, i quadri più noti, come la Gioconda di Leonardo e l’Urlo di Munch, che sono stati spunto per una foto. In tanti, sin dal tardo pomeriggio, si sono cimentati con i giochi in legno di una volta, allestiti in piazza Mazzini, tra le attrazioni preferite anche dagli adulti.

Gli spettacoli, infine, hanno stregato i più piccoli: alle 18.30 in piazza Mazzini tutti a conoscere il Mago Tony, mentre alle 21.30 la piazza è stata presa d’assalto per lo spettacolo del Cappellaio Magico ‘Big illusion’ con illusionismo e giochi di prestigio che per oltre due ore hanno catalizzato l’attenzione di tutti. Ha partecipato alla Notte Bianca Kids anche il sindaco Stefania Signorini, che tre anni fa aveva lanciato questa manifestazione cresciuta a ogni edizione e capace di attrarre famiglie anche dai Comuni vicini.