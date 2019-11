Una domenica di grande musica, Beppe Vessicchio ad Ancona per Music Gallery

«La musica è un linguaggio che va coltivato. E’ come una pianta che va curata, potata e riparata dal freddo. Il mio consiglio per i nuovi talenti è che oltre a quello che hanno esplorato fino ad oggi c’è ancora tanto da scoprire, imparare e capire. Music Gallery è un’esperienza interessante secondo me e sono felice di farne parte per il secondo anno consecutivo!» ha commentato il maestro Beppe Vessicchio, domenica al termine dell’ultima tappa di selezione prima dell’attesissima Finale. Un Vessicchio che ha cercato di incoraggiare i giovani talenti ed ha dispensato preziosi consigli per la carriera artistica.

Tantissimi gli scatti e gli autografi firmati dal Maestro sempre a disposizione per ogni richiesta. Nella Galleria Conero di Ancona, con interpretazioni molto emozionanti e di altissimo livello hanno guadagnato il pass per la finale: Carolina Galassi per la categoria Young, Giada Camilletti per gli Inediti, Denis Bonjaku per gli Editi e Sofia Monceri scelta dal presidente di Giuria Beppe Vessicchio. “La musica è comunicazione ed è uno dei veicoli per imparare una nuova lingua - ha dichiarato Giuseppe Romagnoli di Victoria Company, sponsor di Music Gallery - Tra i vari programmi ne abbiamo uno per i bambini da 3 a 6 anni basato proprio sulla musica”. Presenze da record ad Ancona hanno sancito il grande successo per questo format, Music Gallery, che in pochi anni si è conquistato affetto e fiducia di musicisti, cantanti e scuole di formazione musicale che lo hanno eletto miglior concorso regionale. Ora sarà il grande maestro Mogol a decidere a suo insindacabile giudizio chi si aggiudicherà la borsa di studio al CET, la sua Scuola di formazione, che insieme alla giuria di domenica 10 novembre nel Centro Commerciale Auchan di Porto Sant’Elpidio decreterà il vincitore di ogni categoria.

Appuntamento domenica 10 novembre a Porto Sant’Elpidio dalle ore 17.00. Music Gallery è prodotto da Peaktime Marketing e Comunicazione di Alvin Crescini ed è patrocinato dal Consiglio Regionale delle Marche. Partners dell'iniziativa DentalCoop, Infissi Design, Rossini Pianoforti, Victoria International House, Mugellini Festival e Associazione Supporto Giovani. A raccontare la quinta edizione di Music Gallery Radio Linea Numero Uno. Tutte le informazioni su www.music-gallery.it