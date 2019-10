Un tavolo per la movida, Confartigianato: «Meno burocrazia per semplificare l'organizzazione di eventi»

«Apprezziamo molto l'intervento dell'amministrazione e la disponibilità a ragionare su temi della movida in spazi e contenitori dedicati, ma chiediamo che avvenga quanto prima». Così Luca Casagrande (foto in basso), responsabile territoriale di Confartigianato riguardo la movida nel nostro territorio.

La nostra disponibilità a ragionare in modo concreto sull’uso dei contenitori alla Baraccola o in altri luoghi deputati a fare intrattenimento è totale ma bisogna convocare un tavolo di lavoro quanto prima. Le aziende stanno chiudendoe c’è sempre più difficoltà a fare impresa,non c’è altro tempo da perdere. Dobbiamo intervenire subito e farlo in modo convinto e definitivo per permettere non solo alla politica di dare delle risposte concrete ma per dare un servizio ai cittadini e alle imprese con una linea guida chiara e definitiva. E soprattutto è fondamentale individuare location adeguate all’organizzazione di eventi anche per semplificare la burocrazia che oggi ne rende estremamente complessa l’organizzazione. Su questo fronte occorre intervenire tempestivamente.