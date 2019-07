Movida, tornano Porto Antico on the Rocks e Conero Golf Club: il Comune fa la sua parte

È ufficiale sono in arrivo due grandi eventi per la Riviera del Conero: Porto Antico on the Rocks sabato 20 luglio ed il Conero Golf Club Summer Party per il 27 luglio Per due sabati consecutivi gli amanti delle serate mondane all’aria aperta avranno pane per i loro denti.

«Ciò che preme più di ogni altra cosa all’organizzazione - commenta Alessandro Sartarelli di Eventi Divertenti - è non arrendersi alla ferrea applicazione delle normative sulla sicurezza ma anzi adeguarsi alle stesse senza badare a spese. Se avessimo ragionato con il cervello, guardando bene tutti i budget di spesa, probabilmente avremmo rinunciato come hanno fatto in molti. È il cuore ed il nostro istinto che ha prevalso portandoci ad andare avanti in quanto la nostra mission è il divertimento e non concepiamo una Riviera del Conero senza eventi (Divertenti). Ci auguriamo ora che imprenditori sensibili a questo concetto ci supportino per permettere lunga vita al sano e sicuro divertimento a km0 in riviera. La cosa più importante è che si tornerà a danzare sotto le stelle della Riviera del Conero in due meravigliose location e lo staff di Eventi Divertenti promette due grande notte di festa. Sarà un po’ come essere liberi in casa propria di poter vivere un po’ di sano divertimento senza fare 50 o 100 km per fare serata».

Le novità

Torna quindi un format già sperimentato che ha dato 10 anni di successi al Passetto on the Rocks con oltre 70.000 presenze registrate. Questa è la grande novità dell’Estate: Porto Antico on the Rocks che riporta in vita lo stesso format in versione 2.0. Il format è lo stesso con i dovuti aggiornamenti. «L’idea - continua Sartarelli - è nata appena un mese fa, appena si è saputo che TiCIPorto non si sarebbe tenuto ci siamo sentiti in dovere di proporre un grande evento al Porto Antico per dare seguito ad un importantissimo progetto che non si deve fermare. Ripartendo da questo concetto si inizierà dall’aperitivo e dalla cena in modalità street food sin dalle ore 19.00 con la possibilità di ospitare oltre 500 (meglio prenotare) persone che saranno coccolate dalla rinomata professionalità di Rosa Food che ha accolto con grande slancio l’invito a supportare questa iniziativa. Il tutto sarà condito da una sfida culinaria Italo greca, musica dal vivo e spettacoli che allieteranno quella che è la più grande festa d’estate della Riviera del Conero».

Per i parcheggi ci sarà la possibilità di sostare gratuitamente presso l’ampio parcheggio Stamira per 4 ore (offerto dagli organizzatori) per chi presenterà il ticket sosta unitamente alla consumazione durante l’evento di almeno €15. «Un pauso particolare - conclude Sartarelli - va a tutta la dirigenza dell’Autorita Portuale, in particolare al Presidente Rodolfo Giampieri che ha accolto senza esitazioni l’iniziativa, ed al Comune di Ancona, in particolare all’assessore alle Politiche giovanili, turismo e cultura, Paolo Marasca che di pari grado ha sostenuto pienamente l’iniziativa. È fondamentale questa sinergia tra pubblico e privato per valorizzare il nostro territorio. L'amministrazione ha deliberato la deroga dell'evento fino alle 3 di notte ed ha appoggiato appieno l'iniziativa. Un grazie anche al Comune di Sirolo, in particolare il sindaco Filippo Moschella, per aver compreso e supportato questo appuntamento in Riviera del Conero che è ormai divenuto un must».