Un calcio alla leucodistrofia: il Comune sfida i giornalisti nel match di beneficenza

Una rappresentativa del Comune di Montemarciano da una parte, dall’altra una selezione di giornalisti delle Marche. La partita di beneficenza del prossimo 19 luglio al campo sportivo "Luigi Di Gregorio" di Montemarciano (via Gabella) servirà a raccogliere fondi per la ELA, l’associazione Europea contro le Leucodistrofie. L’ingresso è a offerta libera, il fischio d’inizio ci sarà alle 20:45.

La ELA è l’associazione che supporta le famiglie colpite da leucodistrofia e contribuisce allo sviluppo della ricerca anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Tra le battaglie supportate dall’associazione c’è quella di Christian Cialona, il 14enne di Montemarciano colpito dalla Malattia di Pelizaeus-Merzbacher, un caso rarissimo di leucodistrofia che gli fu diagnosticato solo in una delle diverse visite specialistiche negli Stati Uniti. Proprio Christian, insieme a mamma Emily e papà Sergio, sono un esempio di lotta per la ricerca di cure, che negli anni si è concretizzata con diversi viaggi e soggiorni oltreoceano in strutture tra la California e il Canada. A Marzo del 2010 a Christian si presentò anche l’opportunità di partecipare a delle cure sperimentali, la famiglia raccolse l’aiuto della comunità montemarcianese ma fu una doccia fredda: Christian aveva ormai 5 anni e prima di sapere se il suo caso fosse stato idoneo ad entrare nel percorso sperimentale il bambino avrebbe già compiuto 6 anni, superando quindi il limite di età.

Come donare in favore di Christian

Bonifico Bancario: intestato a Cialona Sergio Ignazio e Iavasile Emily ; Codice Iban: IT19 E 03111 37320 000000011154

Dall'estero: Codice Bilc: BLOPIT22 IT 19 E 03111 37320 000000011154

Come donare in favore della ELA

Si può effettuare un bonifico sul conto corrente della Ela Italia all'Iban: IT28D0760103200001037761119

Si può anche diventare soci versando una quota annuale di 10 euro sul conto corrente postale 001037761119