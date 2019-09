Miss Reginetta d'Italia, c'è la finalissima nazionale: in lizza anche Valentina e Giada

Miss Reginetta d’Italia, atto finale dell'edizione 2019 con 5 marchigiane in lizza per la corona. Sono state presentate infatti sul palcoscenico di Chianciano Terme le 64 ragazze di età compresa tra i 14 e 29 anni, selezionate su oltre 3500 aspiranti Miss nelle principali località turistiche italiane. A contendersi il titolo nella finalissima di stasera, per la provincia di Ancona, ci saranno anche Valentina Lise (16 anni di Ancona) e Giada Imperio (18 anni di Fabriano). La Regione è rappresentata anche da Luna Marchetti (20 anni di Fano), Sophia Marinelli (20 anni di Ascoli) e Sara Gambini (17 anni di Fermo). La serata sarà condotta da Jo Squillo e andrà in onda sulle reti Mediaset.

Le giovani Miss sono state impegnate neo giorni scorsi in prove di make up, incontri personalizzati con la psico grafologa della tv Mirka Cesari e la psicologa Alessandra Mosca di San Benedetto per verificare attitudini e personalità, servizi fotografici televisivi e interviste nelle più belle location di Chianciano Terme in preparazione della finalissima. Tra loro verrà infatti incoronata la più bella del Reame e sarà proprio Alessia Antonetti (19 anni di Roma, attuale Miss Reginetta in carica) a consegnare l’ambita corona alla Miss più votata durante le finali.

Nelle foto: Giada Imperio e Valentina Lise





