Bit di Fiera Milano City, Miss Italia inaugurerà lo stand delle Marche

Ecco a voi le bellezze delle Marche. Infinite e premiate. Per parlare di bellezza chi altro se non la più bella d’Italia, la nostra Carlotta Maggiorana? Madrina d’eccezione per l’inaugurazione del rinnovato stand della Regione Marche alla Bit di Fiera Milano City, la Miss Italia 2018, originaria di Montegiorgio (FM), 27 anni, è stata anche oggi sotto i riflettori per il “varo” della tre giorni di trasferta del sistema turistico marchigiano alla Borsa del Turismo Internazionale. Carlotta, reduce da un evento promozionale della Marca Fermana al Festival di Sanremo, dove le Marche sono state presenti con uno spot televisivo che in cinque giorni ha raggiunto 52 milioni di spettatori, con punte giornaliere da 10 milioni, si è intrattenuta per una breve presentazione condotta da Alvin Crescini e Francesca Santini. Nello spazio eventi di “ Piazza Marche” allestito nello stand della Regione.

E proprio come le Marche, Carlotta Maggiorana è ancora più bella da vicino, mentre si scoprono particolari affascinanti nella dolcezza e nella vivacità dello sguardo, semplice ma armoniosa, non appariscente ma per questo più sorprendente e raffinata. Per Carlotta «promuovere le Marche, la mia terra a cui sono legata indissolubilmente, in giro per l’Italia e nel mondo non è solo un piacere, ma lo sento come un dovere. Dobbiamo tutti far sapere quanto questa regione sappia accogliere le persone e quanta bellezza concentrata c’è nello spazio di pochi chilometri». Poi Carlotta Maggiorana, reduce da un evento promozionale per la Marca Fermana al Festival di San Remo, si è soffermata con i tanti ammiratori che già si erano assiepati nello stand chiedendo foto e dediche.